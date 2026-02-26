Ali Can POLAT

Türkiye’de iktidar yıllardır “Yol yaptık, köprü yaptık” diye övünürken bu köprü ve otoyollara vatandaşın ne kadar para ödediği görmezden gelindi. Dün sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşımda iktidarın sık sık bizi kıskanmasıyla suçladığı Almanya’da 4 bin 896 km otoyoldan gidip 17 köprü, 28 tünel geçildiğinde hiç ücret ödemezken Türkiye’deki otoyol ve köprüler 8 bin TL tutuyor.

Sosyal medyada çok ses getiren bu paylaşım incelendiğinde Almanya’da otoyolların çok büyük bir kısmının tüm vatandaşlar için ücretsiz olduğu görüldü. Paralı otoyol sayısı ise yalnızca 3-4 adetle sınırlı. Benzer bir hesabı Türkiye için yaptık. Türkiye’de ise iktidarın sık sık övündüğü toplam 22 otoyol, köprü ve tünel bulunuyor.

ÖZEL ŞİRKETLERİN ELİNDE

Bunların içinde vatandaşların en çok kullandığı İzmir-İstanbul, Kuzey Marmara, Malkara Çanakkale otoyolu gibi otoyollar ve Avrasya Tüneli özel şirketin işlettiği yollardan. Ve bunlar da en yüksek ücretle işletilen yollar. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sitesinden alınan bilgilere göre bu yol körpü ve tünellerin ücretleri binek araçlar için toplamda 8 bin 73 TL. Yani iktidar cenahının ‘bizi kıskanıyorlar’ dediği Almanya’da bir vatandaş 45 köprü ve tünelden bedava geçebilirken Türkiye’deki bir vatandaş 22 köprü, otoyol ve tünele 8 bin 73 TL harcamak zorunda.

Almanya’da tüm yollar ücretsiz kullanılıyor

Almanya’da Berlin-Frankfurt arasındaki 545 kilometrelik yolculuk, 6 saat sürüyor ve bedava gidiliyor. Türkiye’de İstanbul-İzmir arasındaki 480 kilometrelik yol 5 saat sürüyor ve 2.465 TL yol parası ödeniyor. Öte yandan Almanya’da 45 körpü ve tünel bedavayken, Türkiye’de 22 tanesinin geçiş ücreti toplanda 8 bin 73 TL tutuyor.