Brezilya Chapeco kentinde yaşayan ve vücut geliştirme sporunda şampiyonluklar elde eden 43 yaşındaki Carvalho Aita bir süredir kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığı 41 yaşındaki eşi Valter de Vargas Aita ile yine kendisini başka kadınlarla aldatmakla suçlayarak başlayan tartışmada eşini mutfak bıçağı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçakladı.

Geçtiğimiz mart ayından beri eşini takip eden Aita’nın olaydan sonra evden ayrılırken, Valter de Vargas Aita’nın yaralı halde yardım istemek için evden çıkarken koridorda kan kaybından öldüğü belirtildi.

Polis vücut geliştirmeci kadını gözaltına aldı. Kadın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.