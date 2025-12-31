Çanakkale Adliyesi’nde 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan 33 yaşındaki kadın hâkim F.K.T., kıskançlık krizine giren erkek arkadaşı tarafından evinde darp edildi.

Elmacık kemiği kırılan hâkim hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli Burak Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, pazar günü adliye lojmanlarında yaşandı.

Geçen yıl eşinden ayrılan F.K.T.’nin, 6 ay önce tenis dersleri sırasında tanıştığı ve kısa süre önce ilişki yaşamaya başladığı inşaat mühendisi Burak Doğan’la arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü.

İddiaya göre Doğan’ın ofisine gönderdiği tatlının yanlışlıkla F.K.T.’nin evine teslim edilmesi üzerine yaşanan mesajlaşma sonrası kriz çıktı.

TEHDİT ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Burak Doğan’ın mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelmesi üzerine evde bulunan misafirler dışarı çıkarıldı.

Genç bir avukat ile iki kadın evi terk ederken, hâkim F.K.T. 112’yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adliye lojmanlarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K.T., hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Burak Doğan, ifadesinde daha önce evde misafir olan avukata ait bir tişört bulduğunu, yaşanan tartışmaların ardından kıskançlık nedeniyle öfkesine hakim olamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi