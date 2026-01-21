"Kıskanmak" dizisinin son bölümü, izleyicileri hem hüzünlendiren hem de gülümseten bir sahneyle gündeme oturdu.

Dizinin hikayesinde Halit (Mehmet Günsür) ve annesi Mediha (Ayda Aksel), yaşadıkları konaktan kovulunca büyük bir çaresizliğin içine düştüler. Ne gidecek yerleri ne de paraları kalan anne-oğul, istemeyerek de olsa konakta çalışan Feride’nin "Bende kalın" teklifini kabul ederek mütevazı bir hayata sığınmak zorunda kaldı.

Sığındıkları bu evde onları bekleyen asıl sürpriz ise Feride’nin babaannesi (Suna Selen) oldu. Özellikle Mediha’ya (Ayda Aksel) takan ve onun alışık olduğu lüks hayattan kopamamasına tepki gösteren babaanne, yer sofrası kurulduğunda yaşanan gerginlikle bölüme damgasını vurdu.

'ŞEHZADELER BİLE BÖYLE YİYORMUŞ'

Mediha’nın yer sofrasına oturmak istememesi üzerine babaanne karakteri, "İncilerin dökülmez. Amma nazlı çıktın sen ha! Zamanında sultanlar, şehzadeler bile böyle yiyormuş. Öyle değil mi?" diyerek doğrudan Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Halit’e döndü.

Bu diyalog, Mehmet Günsür’ün yıllar önce 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı ve hafızalara kazınan Şehzade Mustafa karakterine doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

Şehzade Mustafa karakteriyle Osmanlı sarayının gerilim dolu atmosferinde iz bırakan Günsür’ün, bu sözler karşısındaki manidar bakışları izleyicinin gözünden kaçmadı.

Göndermenin ardından sosyal medya adeta yıkıldı. İzleyiciler, Mehmet Günsür’ün Muhteşem Yüzyıl’daki yer sofrası sahnelerini Kıskanmak dizisindeki bu yeni sahneyle birleştirerek binlerce paylaşım yaptı.