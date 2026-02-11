Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV'de yayınlanan 'Kıskanmak' dizisine yüzde 3 idari para cezası verdi.

Kurul, dizinin üç bölümünde evlilik dışı ilişki ve ihanet temalarının "yoğun biçimde" işlenmesinin milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu ve aile kurumunu zedelediği kanaatine vardı.

RTÜK''ün cezalarına tepki gösteren CHP'nin RTÜK Temsilcisi Tuncay Keser, "Tarafsızlık; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla birlikte RTÜK için de temel ölçüttür. Benzer içeriklerin çok sayıda medya hizmet sağlayıcı kuruluşta ekranlara taşınmasına rağmen; sürekli aynı kanalların cezalandırılması tarafsızlığı gölgelemektedir" dedi.