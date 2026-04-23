NOW TV'nin sevilen dizisi Kıskanmak reytinglerde yaşanan düşüş sonrası toparlayamadı. Dizinin final yapıyor haberleri gündeme geldi. Salı akşamları yayınlanan dizide alınan final kararı ortaya çıktı.
FİNAL YAPIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak dizisi 19 Mayıs'ta final yapıyor.
KISKANMAK KONUSU
Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor.
KISKANMAK OYUNCU KADROSU
Seniha Paşazade
(Özgü Namal)
Nüzhet Erden
(Selahattin Paşalı)
Halit Paşazade
(Mehmet Günsür)
Mükerrem Şen
(Hafsanur Sancaktutan)
Nalan Şevket
(Beril Pozam)
Mediha Paşazade
(Ayda Aksel)