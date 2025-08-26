Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının yeni formatı “Aşkın Gücü” ile tanınan ve kısa sürede fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu, yaz sezonunu Alaçatı’da açtı. Tatil fiyatlarıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ayanoğlu, bu kez sahne performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Plaj Partisinde İlk Konser Heyecanı

Şarkıcılığa adım atan Cansel Ayanoğlu, Alaçatı’da düzenlenen özel bir plaj partisinde sahneye çıkarak konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Eğlenceli repertuvarı ve sahne enerjisiyle geceye damga vuran Ayanoğlu, tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

1 Saatlik Sahneye 150 Bin TL!

Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre, Ayanoğlu’nun sahne performansından elde ettiği kazanç dudak uçuklattı. MegaMag’ın haberine göre, şarkılarında yapay zekâ desteği de kullanan genç şarkıcı, yalnızca 1 saatlik sahnesi için 150 bin TL kazandı.

Gündemden Düşmüyor

Her paylaşımı ve açıklamasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Cansel Ayanoğlu, bu sahne performansıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Yaz sezonu boyunca konserlerine devam etmesi beklenen Ayanoğlu, magazin gündemindeki yerini koruyor.