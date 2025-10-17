Ünlü rock grubu Kiss'in baş gitaristi Ace Frehley'in kısa bir süre önce düşerek yaralandığı belirtildi.
Guardian'ın haberine göre Frehley, dün ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir hastanede hayatını kaybetti.
Ölüm haberini ailesi "Kalbimiz kırık" diyerek duyurdu.
1951'de New York'ta doğan Ace Frehley, 1973'te Paul Stanley, Gene Simmons ve Peter Criss'le Kiss grubunu kurmuştu.
Makyajları ve sahne kostümleriyle büyük ün kazanmış ve dünya çapında 90 milyonu geçen albüm satışlarıyla 24 altın plakla ödüllendirilmişti.
Frehley, 1982'de gruptan ayrılmış fakat 1996'da geri dönerek 2002'ye kadar grupla birlikte performans göstermişti.