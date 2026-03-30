Rusya'nın Arkhangelsk bölgesinde yer alan Vladimir Grib elmas yatağı, madencilik tarihine geçecek yeni bir keşfe ev sahipliği yaptı. Mücevher kalitesinde olduğu teyit edilen 56 karat ağırlığındaki dev elmas kristali, uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda kayıt altına alındı. 23,7 x 22,7 x 16,4 mm boyutlarındaki bu nadide taş, 2026 yılı içerisinde aynı madenden çıkarılan 50 karat üzerindeki ikinci kristal olma özelliğini taşırken, işletme tarihinin ise 53. eşsiz bulgusu olarak envantere işlendi.

AVRUPA KITASININ TEK ELMAS MADENİ

Avrupa kıtasında sanayi ölçeğinde elmas üretiminin gerçekleştirildiği tek nokta olma unvanını koruyan Arkhangelsk bölgesi, bu son keşifle stratejik önemini bir kez daha kanıtladı. Vladimir Grib yatağında sürdürülen operasyonlar kapsamında her yıl ortalama 4 milyon karat elmas üretimi gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki madencilik faaliyetleri, hem teknolojik kapasitesi hem de sunduğu nadir kristallerle küresel değerli taş piyasasında belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.

ELMAS MİKTARI 50 MİLYONU AŞTI

2026 yılı, söz konusu maden işletmesi için şimdiden rekorlar yılı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şubat 2026'da tesisin faaliyete geçtiği günden bu yana elde edilen toplam elmas miktarının 50 milyon karat eşiğini aşması, operasyonel başarının altını çizdi. Yine aynı ay içerisinde keşfedilen 228,62 karatlık devasa elmas ise yatak tarihinin en büyük bulgularından biri olarak dünya çapında ses getirmişti. Son 56 karatlık keşif, madenin yüksek potansiyelini koruduğunun en güncel kanıtı olarak değerlendiriliyor.