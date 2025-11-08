Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı vefat etti.
"AİLEMİZİN BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİK"
Kasabalı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Cihangir Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecektir."
Cihangir Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı'yı yalnız bırakmayan isimler arasında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı.
CAN KASABALI'YI TÖRENDE KIVANÇ TATLITUĞ TESELLİ ETTİ
Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Can Kasabalı'yı, babasının en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ teselli etti.