Merakla beklenen “Dönence” dizisinin başrol kadrosu netleşti. Projede Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerinin, “Yargı” dizisinin ardından ekranlara ara veren Pınar Deniz olduğu öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturacağı yapımda Tatlıtuğ, “Ali” adlı bir ajana hayat verecek. Pınar Deniz ise dizide “Yasemin” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerin açıklanmasının ardından dizinin hazırlık süreci hız kazandı. Bölüm Başı Ücretleri Dikkat Çekti Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre, Kıvanç Tatlıtuğ’un projeden bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı daha önce duyurulmuştu. Pınar Deniz’in ise bölüm başı 3 milyon TL karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi. Toplam 8 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine mart ayında başlanmasının planlandığı belirtildi.

