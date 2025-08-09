Ünlü iş insanı Halit Yukay'ın Yalova'dan denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. Fakat Yukay'ın kendisine hala ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Yukay'ın yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ da 'kritik saatlere girdik' diyerek yardım videosu yayınladı.

Tatlıtuğ, Instgram hesabından 'Yardıma ihtiyacımız var' diyerek şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik.

Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır."

HALİT YUKAY'A NE OLDU?

4 Ağustos 2025 tarihinde güvenlik güçlerine gelen bir ihbar sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatılmış ve ortaya çıkan görüntülerde Yuhay'a ait olan "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalandığı ortaya çıkmıştı. Tekne yarı batık halde tespit edilirken İş insanı Yukay'nın kendisine hala ulaşılamadı.

Özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan Yukay'ın parçalanmış teknesi bölgeden geçen bir ticari yük gemisi tarafından fark edilerek ihbar edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca bunun üzerine soruşturma başlatmış ve tekneye çarptığı öne sürülen yük gemisinin kaptanı C.T. (61) hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Fakat gözaltı sonrası C.T "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AİLECEK PLAN YAPMIŞLAR

Tatlıtuğ'ın paylaşımı sonrası Gazete Magazin'de yer alan haberde ise, Tatlıtuğ'ın Halit Yukay ile ailecek buluşup Yunan adalarına tatile gidecekleri yer aldı.