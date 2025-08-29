4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedenine ulaşıldı.

GEMİDEKİ İZLER...

Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

KRİMİNAL RAPORUNA GİRDİ

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

KARA KUTU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'kara kutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihazın, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

'OTOMATİK KAPTAN' AYRINTISI

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu. Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenilirken, ifadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

16 DAKİKA İDDİASI

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, 'Arel 7' gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun avukatı Nuri Koray Kurun'un DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Yukay'ın, oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu sırada cep telefonu sinyalinin kesildiği saat ile 'Arel 7'nin bölgeden geçtiği saat arasında 16 dakika fark olduğunu söyledi. Nuri Koray Kurun, "Halit Yukay'ın telefon sinyali saat 17.09'da kesildi. Kuru yük gemisi, olay yerinden saat 17.25 sıralarında geçti ve 17.27'de de manevra yaparak enkazın çevresinde dolaştı. Herhangi bir yaralı görmediği için yoluna devam etti. Aradaki 10-15 dakikalık boşlukta ne yaşandığına ilişkin savcılık tarafından araştırma yapılması gerekmektedir. 9 kişi gemide çalışıyordu. 1 kişinin mutlaka gemiyi köprü üstünden kumanda etmesi gerekli ve vardiyada kaptan bulunuyordu" dedi.

'Arel 7' gemisinin AIS/Otomatik Tanımlama Sistemi'ndeki hareket kayıtlarında, Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) göstergelerini de işaret eden Avukat Kurun, geminin, kaza kırımın olduğu bölgeden sinyal kesildikten 16 dakika sonra geçtiğini, haritaya göre UTC olarak 14.25 olan saatin, Türkiye kalıcı olarak UTC+3 saat dilimini kullandığı için 17.25 olarak okunması gerektiğini söyledi.

"KİMYASALIN ARAŞTIRILMASI LAZIM"

Halit Yukay'ın teknesinden ve yük gemisinden alınan numune sonuçlarının fiziksel olarak birbirleriyle uyuştuğunu ancak kimyasal inceleme yapılmadığını da belirten Kurun, "Temel boya var. O boya rengiyle teknenin rengi aynı, gri renk. Geminin sacını korumak için yapılır. Bunun üstüne tekrar boya yapılır. Bu izlerle fiziksel eşleşme yapılmış. Gemide kullanılan boya ile teknede kullanılan boyanın içindeki kimyasalın araştırılması lazım, net bir sonuç elde edebilmek için" diye konuştu.