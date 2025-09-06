

Yalova'dan Bozcaada'ya giderken Balıkesir Erdek açıklarında 4 Ağustos'ta bir geminin, kullandığı tekneye çarpması sonucunda denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından denizin 68 metre altından çıkartıldı.

Çıkarılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yukay'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Teslim alınan cenaze İstanbul'a getirildi.

Birçok ünlü ismin arkadaşı olan Halit Yukay için bugün Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yukay'ı eşi Rania Stypa Yukay, çocuklarıyla taziyeleri kabul etti.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu Seda Bakan ve eşi Ali Erel, iş insanı Ali Dürüst gibi isimler cenaze töreninde yer aldı.

Gözyaşlarına boğulan Kıvanç Tatlıtuğ sürecin ilk gününden son gününe kadar yakın arkadaşı için paylaşımlar yapmış ve yardım çağrısında bulunmuştu.

Halit Yukay'ın cenazesi öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

EN SON KIVANÇ TATLITUĞ İLE KONUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ, Yukay ile telefonda konuşan son kişi olmuştu. Soruşturma kapsamında Tatlıtuğ, 11 Ağustos'ta İstanbul'da verdiği ifadesinde şunları söylemişti:

"En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay'dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay'dan 14.29'da, 'Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar' yazdı."

"15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi."