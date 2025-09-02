Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kıvanç Tatlıtuğ'un "Aile" dizisindeki "tehlikeli" sahnelerinden birinde, dublör kullandığı ortaya çıkmıştı.

Görüntüler tepki çekerken bölüm başına milyonlar aldığı ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'a yönelik sosyal medyada, "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı" yorumları yapılmıştı.

Yaşananların ardından Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan'ın işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan, şu ifadelere yer verdi:

"Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."