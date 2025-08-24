İş insanı Halit Yukay’ın, daha önce arama çalışmalarına katılan ve soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tatlıtuğ paylaşımında, “Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı. Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize de sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Son olarak arama çalışmalarının sürdüğü bölgede giden Tatlıtuğ süreci yakından takip ediyor.