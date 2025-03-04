Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçen aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya gitmişti.

Kısa bir süre önce yurda dönen Tatlıtuğ ailesinden Başak Dizer, eşi ve oğlu ile Londra'da geçirdikleri keyifli anlara dair kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Başak Dizer'in "Kasım, aralık, ocak... Londra" notunu düştüğü fotoğaflara beğeni ve yorum yağdı.

BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.