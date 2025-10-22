Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü.

Özkuş, “Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta kaldığını belirtti,” ifadelerini kullandı

Bu iddianın ardından aileye yakın bir kaynak, haberi doğrulayıp Melisa Dilara Tatlıtuğ’un “dün tahliye olduğunu” söyledi.

Tatlıtuğ ailesinden konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ konuyla ilgili sessizliğini koruyor.