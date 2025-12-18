Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman oğullarıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak Başak Dizer, Kurt Efe'nin spor yaptığı anları yayınladı. O anlar gündem oldu.

"EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA"

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce baba olmakla ilgili konuşmuş ve "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.