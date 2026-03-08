Başta dizinin yönetmen koltuğu için Hilal Saral ile görüşülse de taraflar anlaşamayınca, proje kısa süreliğine belirsizliğe sürüklendi. Ancak Şenol Sönmez’in yönettiği İnci Taneleri dizisinin çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Dönence’nin yönetmenliği Sönmez’e verildi.

PINAR DENİZ PROJEDEN ÇEKİLDİ

Dizinin kadın başrolü olarak adı geçen Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan ile yeni bir film projesi için hazırlık yaptığı ve takvimlerin çakışması nedeniyle Dönence kadrosunda yer alamayacak. Yapım ekibi, başrol karakteri Yasemin için yeni isimlerle görüşmelere başladı.

BURCU BİRİCİK'E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kadın başrol için Burcu Biricik’in adı öne çıkıyor ve oyuncuya teklif götürüldüğü konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde kadroda kesinleşen isimlerin duyurulması bekleniyor.