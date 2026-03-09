Uzun yıllardır rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuğuyla değil, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun tarzındaki değişiklik, eşi Başak Dizer tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan bir kareyle ortaya çıktı.

Paylaşımda Tatlıtuğ’un yeni saç ve sakal stili dikkat çekerken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayranları, oyuncunun yenilenen görünümünü sosyal medyada yoğun şekilde konuşmaya başladı.

Stil danışmanı kimliğiyle de tanınan Başak Dizer’in paylaştığı fotoğraf, çiftin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok kullanıcı, oyuncunun yeni tarzını beğendiğini belirten yorumlar yaptı.

Son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ’un imaj değişikliğinin yeni bir proje hazırlığıyla ilgili olup olmadığı ise merak konusu oldu.