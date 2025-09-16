Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Marmara Denizi'nde kaybolan yat firması sahibi yakın dostu Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katılmıştı. Günler sonra Yukay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Arkadaşını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlayan Tatlıtuğ, yaşadığı kötü günleri bir türlü atlatamadı.

Arkadaşının ani ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan Tatlıtuğ, soluğu Bodrum'daki evinde aldı. Eşi Başak ve oğlu Kurt Efe ile Yalıkavak'taki dairesinde kalmaya başladı.

Ünlü oyuncu önceki akşam da Halit Yukay'ın yaptığı teknesiyle denize açıldı. Başak Dizer de Instagram hesabından o anları paylaştı. 'İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar' şarkısı eşliğinde ailesiyle geçirdiği anlara yer verdi.

Ancak bu paylaşımda yer alan bir video tepki çekti. Tekne ucunda çekilen baba-oğul videosu bazı takipçilerini panikletti.

Ünlü çifte "Çocuk oradan düşecek diye ben korktum... Keşke tutsaydınız", "Çocuğun oturduğu yer güvenilir mi bilmiyorum ama izleyemedim, göğsüm daraldı" şeklinde eleştiriler yöneltildi.