Yaygın olarak bilinenin aksine, kivi meyvesinin kabuğu yenilebilir ve sağlığa zarar vermez. Üstelik, yüksek miktarda lif, antioksidan ve vitamin içererek onu güçlü bir besin kaynağı haline getirir.

Kivi Kabuğu Yemenin Faydaları

✔ Daha Fazla Lif: Kivi kabuğu, etinden üç kat daha fazla lif içerir. Lif, sindirim ve bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir.

✔ Vitamin Desteği: C ve E vitaminleri bakımından zengin olan kivi kabuğu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücreleri yaşlanmaya karşı korur.

✔ Antioksidan Kaynağı: Kivi kabuğu, cilt sağlığını destekleyen, iltihapları ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan polifenoller içerir.

✔ Daha Az Atık: Kabuğuyla tüketmek, meyvenin hiçbir kısmını israf etmeden tamamını kullanmanıza olanak tanır.

Kivi kabuğu yenilebilir olmasına rağmen, özellikle tüylü yapısı nedeniyle bazı kişilerde ağızda hoş olmayan bir tat bırakabilir.

Kivi kabuğunu kimler yememeli?

Kivi kabuğu sağlıklı ve besleyici olmasına rağmen, herkes için uygun olmayabilir.

Hassas Sindirim Sistemi Olanlar İçin: Kivi kabuğu, lif açısından oldukça zengin olduğundan, kolit, hassas bağırsak sendromu veya sindirim sorunları yaşayan kişilerde tahrişe yol açabilir.

Kivi Alerjisi Olanlar İçin: Bazı kişiler, kivideki proteinlere karşı alerjik reaksiyon gösterebilir ve kivi kabuğu, bu alerjenlerin daha yoğun bir şekilde bulunduğu bir bölge olabilir.

Doku Beğenmeme Durumunda: Kabuğunun tüm faydalarına rağmen, dokusu hoşunuza gitmiyorsa ve size tatsız geliyorsa, kabuğunu yemekte ısrar etmenize gerek yok.

Kivi Kabuğuyla Nasıl Yenir?

Kiviyi kabuğuyla yemek istiyorsanız ve dokusundan rahatsız olmadan bu alışkanlığı diyetinize dahil etmek istiyorsanız, işte birkaç pratik ipucu:

Çıtır Sade (Elma Tarzı)

Sarı kivi seçin veya yeşil kiviye avucunuzun içinde yuvarlayarak üzerindeki tüylerin bir kısmını temizleyin.

İyice yıkadıktan sonra, elma gibi doğrudan ısırarak yiyebilirsiniz.

İnce Dilimler Halinde Kesin

Kiviyi kabuğuyla birlikte çok ince dilimler halinde doğrayın.

Bu yöntem özellikle meyve salatalarında ve yoğurdun üzerinde çok güzel sonuçlar verir.

Smoothie'ye Karıştırın

Bir bütün kiviyi (kabuğuyla birlikte), bir muz ve bir miktar bitki bazlı sütle blendera koyun.

Karıştırıldığında kabuk neredeyse hiç belli olmaz ve tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, meyve salatasına veya kasesine dahil edilebilir.

Dilimleri Diğer Meyvelerle Karıştırın

Kivi dilimlerini diğer meyvelerle karıştırarak dokusunu yumuşatabilirsiniz.

Daha lezzetli bir deneyim için üzerine kuruyemiş veya granola ekleyebilirsiniz.