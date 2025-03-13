Saç tipleri arasında en zor şekil alan saçlardan biri de kıvırcık saç. Dolgun bukleler ve elektriklenmeyen bir saçlara sahip olmak istiyorsanız bazı noktalarda dikkat etmelisiniz. Kıvırcık saçlıların sıklıkla yaptı hatalar saçların sönmesine ve elektriklenmesine neden oluyor. İşte o hatalar

KIVIRCIK SAÇLILARIN SIKLIKLA YAPTIĞI HATALAR

Kıvırcık saçlılar banyodan çıktıktan sonra ya da kuruyken asla taramamalı. Tarak saçı düzeltmek yerine aksine kabarmasına ve elektriklenmesine neden olur. Bundan dolayı banyodan çıktıktan sonra saçınıza krem sürerek tarayın.

Saç yapısı kuru olan kıvırcık saçlılar, her gün saçlarını yıkamamalı. Bu saçın daha da kurumasına neden olacaktır. Saçlarını şekillendirmek isteyenler argan yağı kullanarak ıslatıp şekillendirebilir.

Sülfat içeren şampuanlar kıvırcık saçlar için uygun değil. Bu saçın yapısını bozar ve daha da kurutur.

En sık yapılan hatalardan biri de saçları sıkı bağlamak. Bukleleri bozduğu gibi ayrıca elektriklenmesine de neden olabiliyor.

Saçları havluyla kurutmakta saçı kuruttuğu gibi yıpratan yöntemlerden biri. Saçınızı havlu yerine eski bir tişörtle kurutmanız daha faydalı olacaktır.