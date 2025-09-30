Soğuk havalar yaklaşırken kışlık kıyafet fiyatları dar gelirli için erişilmez hale geldi. Bot ve manto fiyatlarının 7–11 bin TL aralığına çıkması, tüketiciyi zorunlu harcamalara yöneltti. Sektör temsilcileri, artışların kur, maliyet ve yüksek kiralardan kaynaklandığını vurgularken, önümüzdeki yıl fiyatların en az yüzde 30 daha artacağını dile getiriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, 2025–2026 sonbahar/kış sezonuna ilişkin olarak şunları söyledi:

"MALİYETLERİ 2025'E YANSITAMADIK"

“2025’te yüzde 25–30 seviyesinde bitmesini beklediğimiz enflasyona rağmen maliyetleri yansıtamadık. Bu kış ürünlerinde ancak yüzde 20 civarında fiyat artışı yaptık. Perakendede yüzde 20 ila 35 daralma var. Şirketler sezon fiyatıyla ürün satmakta zorlanıyor, indirimler erken başlıyor.”

Cumhuriyet'in haberine göre, Fayat, 2026 yılına yönelik beklentisini şu şekilde paylaştı:

“Sektör önümüzdeki yıl da enflasyonun altında kalmayı kaldıramaz, üretim ve perakendede satış fiyatları en az yüzde 30 artacaktır. Sıkı para politikası ve baskılanan kur devam ettikçe hem iç tüketimde hem de ihracatta üreticiler kârsız nakit akışına odaklanmak zorunda kalacak. İç tüketimde bir toparlanma görünmüyor.”

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, kira baskısına dikkat çekti:

FAİZ ÜRÜN FİYATLARINA EK MALİYETE NEDEN OLUYOR

“Perakendeciler, AVM’lerin enflasyonun çok üzerinde zam talepleri nedeniyle bu yükü fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyor. Banka komisyonların düşürülmesi enflasyona pozitif yansır. Faiz yükü yıl sonunda ürün fiyatlarına ek maliyet yaratıyor.”

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, son bir yıldaki fiyat artışının TÜFE’nin altında kaldığını belirtti:

AVM'LERDEKİ KİRALARDA YÜZDE 600'E VARAN TALEPLER VAR

“TÜFE’nin yüzde 30’lara düşmesine ve perakendecinin AVM’lerde ciro kirası da ödemesine rağmen 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 600’e varan kira artış talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mülk sahibinin 10 uzama yılını dolduran kontratlarda ‘sebepsiz fesih’ hakkının olması kiracının elini kolunu bağlıyor. Perakendeci kirayı etikete yansıtmak zorunda kalıyor.”