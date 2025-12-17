İran'da geçen haftalarda yaşanan kurak aylardan dolayı bir nebze de olsa yağışlardan dolayı nefes almıştı. Fakat yaşanan bu normal doğa olayı Hürmüz Adası'nın ünlü 'Kızıl Plajı'nda alışagelmişin dışında bir sahneye neden oldu. Kırmızıya bürünen plajın görüntüleri sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Kan nehrini andıran görüntüler sonrasında, bu manzarayı çoğu kişi 'kıyamet alametiyle' ilişkilendirdi. X platformunda bazı kullanıcılar İncil’in Vahiy kitabında yer alan ve denizlerin kana dönüşmesini anlatan bölümlere atıfta bulundu. Ve bunun bir "ilahi yargı" işareti olduğunu söyledi.

"HERKES KIYAMET ALAMETİ" DEDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Eğer bu Antik Mısır'da yaşansaydı, muhtemelen yeni bir dinin doğuşuna neden olurdu" yorumunda bulundu. Bir diğeri ise "Görüntüler tamamen İncil'den fırlamış gibi, bu normal bir durum mu?" sorusunu yöneltti.

PEKİ BİLİM BU OLAYA NE DİYOR?

Görüntüler ürkütücü olsa da bilim insanları bu görüntüleri jeolojik nedenlere bağladı. Çünkü Hürmüz Adası'nın toprak yapısı yüksek oranda demir oksit içeriyordu. Renk değişi içinse yağmur suları toprakla birleştiğinde, topraktaki demir oksit çözülerek suya karışıyor açıklamasında bulundular.

Bölgede yaşanan yoğun kırmızı rengin asıl kaynağının hematit minerali olduğunu belirten bilim insanları, bu mineralin, suyla etkileşime girdiğinde denizi ve akarsuları parlak bir kızıla boyadığı belirtildi.