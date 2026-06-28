Boeing 747-200 platformu üzerine geliştirilen E-4B uçakları, nükleer saldırı gibi olağanüstü durumlarda ABD Başkanı, Savunma Bakanı ve üst düzey askeri komutanlar için havadaki komuta merkezi olarak görev yapıyor. Elektromanyetik darbelere (EMP) karşı güçlendirilen uçaklar, dünyanın farklı noktalarındaki askeri birlikler ve nükleer kuvvetlerle güvenli iletişim kurabilecek gelişmiş sistemlere sahip.

KRİTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ YENİLENECEK

Yeni sözleşme, özellikle E-4B filosunda kullanılan güvenli iletişim altyapısının modernize edilmesini kapsıyor. Böylece uçakların kriz anlarında kara, deniz ve hava kuvvetleriyle kesintisiz bağlantı kurma kabiliyetinin korunması hedefleniyor. Yaklaşık 984 milyon dolar bütçe ayrılan bu modernizasyon projesiyle birlikte ABD Hava Kuvvetleri, mevcut filonun yeni nesil hava komuta merkezi platformu hizmete girene kadar görevine devam edeceğini belirtiyor.

YERİNE YENİ NESİL UÇAKLAR GELECEK

ABD, uzun vadede E-4B filosunu Survivable Airborne Operations Center (SAOC) programı kapsamında geliştirilecek yeni nesil hava komuta merkezleriyle değiştirmeyi planlıyor. Ancak bu platformlar hizmete girene kadar mevcut "Kıyamet Günü" uçaklarının operasyonel hazır durumda tutulması stratejik öncelikler arasında yer alıyor.