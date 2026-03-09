Ekonomi yönetimi bir kez daha emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin refahını artırmak yerine faiz lobisini zengin etmeye odaklandı. Orta Doğu’daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarıyla emekliler her geçen gün yoksullaşmasına rağmen bayram ikramiyesine zam yapmayan AKP, bütçeden 2 ayda 637 milyar liralık faiz ödemesi yaptı. Faize ayrılan yarım trilyon lirayı aşan kaynakla 17 milyon emekliye kişi başına 37 bin lira, 8.3 milyon asgari ücretliye de kişi başına da 76 bin TL’lik ödeme yapılabilirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayında 453 milyar 680 milyon liralık, şubat ayında 183 milyar 347 milyon

liralık faiz ödemesi yapıldı.

FAİZ ÖDEMESİ %118 ARTTI

Verilere göre 2 ayda 637 milyar 27 milyon liralık faiz ödendi. Sabit gelirlinin refahını artırmaya odaklanmayan politikalar nedeniyle faiz dışı denge 2 ayda 297.7 milyar liralık fazla verirken, faiz ödemeleri ise yıllık bazda yüzde 118.3 oranında arttı. Faize ayrılan 637 milyar liralık kaynakla 16 milyon 997 bin emekliye kişi başına 37 bin 478 liralık ödeme yapılabilirdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun tahminine göre 2024 itibarıyla Türkiye’de 8 milyon 358 bin 564 kişi asgari ücret veya daha düşük bir ücretle geçinmeye çalışıyor.

Faize ayrılan rekor kaynakla asgari ücretlilere kişi başına 76 bin 212 liralık ödeme yapılabilirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bayram ikramiyesine 1000 liralık zam yapmak için gereken 44 milyarın 15 katının 2 ayda faizciye verildiğini belirterek “Tüm emeklilere iki bayramda birer asgari ücret ikramiye verilirse bunun maliyeti, sarayın iki ayda milletin cebinden alıp faiz lobilerinin kasalarına aktardığı paraya denk gelir” dedi.

Hazine 3 ayda 598 milyar lira daha faiz ödeyecek

Bütçe verilerinin öncüsü nakit dengesi istatistiklerine göre 2 ayda 637 milyar liralık faiz ödmesine neden olan yüksek borçlanma tam gaz devam ediyor. İç borçlanma stratejisine göre Hazine, mart-mayıs döneminde 1 trilyon 143 milyar liralık iç borçlanma planlıyor. Bu dönemde Hazine 1 trilyon 264 milyar liralık iç borç ödemesi yapacak. 1.2 trilyon lirayı aşan borç ödemesinin neredeyse yarısı faizden oluşuyor. Hazine, 3 ayda 598.2 milyar liralık faiz ödeyecek. Faiz ödemesinin 516.2 milyar lirası iç borçlanmadan, 82 milyarı da dış borçlanmadan kaynaklanıyor.

‘AKP emekli yerine yandaşı tercih ediyor’

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, ekonomi politikalarını eleştirerek “Bütçe bir tercih meselesidir. Bu hükümetin tercihi emekli, emekçi, dar ve sabit gelirli değil; lobiler, baronlar, yandaş müteahhitlerdir” dedi. 2018’de 1000 liralık ikramiyenin resmi enflasyon verisine göre bugünkü karşılığının 11 bin lira olduğunu belirten Öztrak, “Emekli ikramiyesini 11 bin liraya çıkarmanın iki bayramda toplam maliyeti 238 milyar lira! İki ayda faizciye ödenen paranın yarısı bile değil!” ifadesini kullandı.