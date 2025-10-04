Türk gençleri; deprem, savaş, hava sahalarının kapatılması, ağır hava koşulları, kaza gibi kriz anlarında, uçakların iniş-kalkış düzenini saniyeler içinde optimize eden yapay zeka tabanlı “İkinci Görüş (Second Opinion)” adlı bir sistem geliştirdi. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri bu projeyle Kanada’nın Montreal kentindeki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) düzenlediği Innovation Competition’a katıldı. Teknik yenilik ve toplumsal fayda kriterlerinde 193 ülke arasından dünya birincisi oldu.

TÜRKİYE’NİN GURURU

Dünya şampiyonu takımın lideri Umutcan Sürücü ile proje ekibi Nisa İpek Umur, Yiğit Şen, Mehmet Mert Tezcan, Mehmet Nurettin Geçkil’i, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkan Bedrettin Dalan ile Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve akademisyenler tarafından üniversite kampüs girişinde çiçeklerle karşıladılar.

ATATÜRK’ÜN İZİNDE

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “Gençler; ülkemizin, dünyada hak ettiği yeri alabilmesi, Atatürk’ün hedeflediği ve hayal ettiği yere ulaşabilmesi için öncelikle hayallerimizin büyük olması, emek vermemiz, projeler üretmemiz gerekiyor. Gece gündüz çalışarak, bilim teknoloji ve üretimde hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman,“Türk gençleri, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Gururluyuz” derken Rektör Yardımcısı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Bayat, “Öğrencilerimizin geliştirdiği bu sistem, kulelerin kararlarını gerçek zamanlı verilerle güçlendirip, güvenliği ve verimliliği artıracak” ifadelerini kullandı.

FİKİR FABRİKASI

Yeditepe Üniversitesi’nde; Proje Yönetim Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi, ön kuluçka, kuluçka ve Teknopark birbirine entegre çalışıp, öğrenci projelerini destekliyor. Üniversitede 63’ü TÜBİTAK destekli, 80 öğrenci projesi aktif yürütülüyor.

BEŞİ BİR YERDE ALTIN

2025 Dünya Paraolimpik Yüzme Şampiyonası’nda ilk kez 5 altın madalya kazanan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Defne Kurt’a Bedrettin Dalan, 5 altın taktı.

Uçakları da yapay zeka indirecek

Havacılıkta; deprem, hava sahasının kapanması, şiddetli fırtına veya pist kazaları gibi acil durumlarda kuleler uçuş trafiğini halen manuel yönetiyor. Bu projeyle kulenin kriz anında verdiği manuel kararlar, kule ve uydu arasında yapay zekayla desteklenecek. Uçak tipi, mesafe ve hava durumu gibi parametreler analiz edilip saniyeler içinde 200 uçak indirilebilecek.

UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Eğitim Editörümüz Sultan Uçar’ın sorularını cevaplayan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “Türkiye, bilimle kalkınacak. Bir matematikçi olarak bizzat ilgilendiğim projelerimizi açıkladığımızda, Türkiye hatta dünya gurur duyacak. Hiç kimse umudunu kaybetmesin” dedi.

6 ŞUBAT DEPREMİNDEN DOĞDU

Proje Takım Lideri Umutcan Sürücü, “Hatay Uluslararası Havalimanı’nın, 6 Şubat depremleri sonrası iki ay kapalı kalmasından yola çıkarak, 6 ayda bu projeyi geliştirip, yarışmaya başvurduk. Kanada’daki, ödül töreninde birinci olduğumuz açıklandı. Çok sevindik. Projemize, yurt dışından teklifler gelse de, ‘Önce Türkiye’ ilkesini benimsedik” dedi.