ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın 16. gününde sosyal medyaya düşen bir video, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, çöl kamuflajıyla boyanmış çok sayıda tank ve ağır zırhlı aracın uzun bir askeri tren konvoyuyla taşındığı görülüyor.

AYNISI IRAK'TA DA YAŞANDI

Bir araç içerisinden çekilen videoda, geniş ve düz bir araziden geçen demiryolu hattı üzerinde ilerleyen askeri sevkiyat yer alıyor. Tren vagonlarının üzerindeki araçların, ABD'nin 2003 Irak işgali sırasında kullandığı çöl kamuflaj tonlarına büyük benzerlik taşıdığı dikkat çekiyor. Kilometrelerce uzadığı görülen konvoyun ABD ordusuna ait ağır zırhlı birliklere ait olduğu öne sürülürken görüntülerin nerede çekildiği henüz doğrulanamadı. Sosyal medya paylaşımlarında ise sevkiyatın Orta Doğu'daki bir askeri üsse yapıldığı ileri sürüldü.

İDDİALAR ALEVLENDİ

Görüntüler, son günlerde uluslararası basında sıkça yer alan "ABD'nin İran'a yönelik kara harekatı hazırlığı yaptığı" iddialarını yeniden alevlendirdi. Savaşın ilk aşamasında ABD ve İsrail'in İran'daki askeri tesislere yoğun hava saldırıları düzenlediği, İran'ın ise balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiği biliniyor.

Uzmanlar, çatışmanın şimdiye kadar büyük ölçüde hava operasyonları üzerinden yürütüldüğünü vurgularken kara harekatının devreye girmesi halinde savaşın tamamen farklı bir boyuta sıçrayabileceği uyarısında bulunuyor.

TAHRAN ÇOK SERT

ABD yönetimi şu ana kadar İran'a yönelik bir kara operasyonu planladığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Buna karşın bölgedeki ABD askeri üslerine ek birlik ve ağır teçhizat sevk edildiğine ilişkin haberler gündemdeki yerini koruyor.

İran ise olası bir kara operasyonuna karşı sert bir tutum sergiliyor. Tahran yönetimi, böyle bir adımın bölgesel çatışmayı derinleştireceğini ve ABD güçlerinin ağır kayıplar vereceğini savunuyor.