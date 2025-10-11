Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan mahallesi kuyruk bölgesinden yaralı halde kıyıya kadar gelen ardından karaya çıkan Akdeniz fokuna yardım eden olmadı.

Vatandaşlardan yarılı Akdeniz fokunu gördükten sonar ilgili makamlara bildirilmesinin ardından saatler geçmesine rağmen beklenen yardım gelmeyince yavru fok yaşamını yitirdi.

KEDİ YAVRUSU FOKUN BAŞINDAN AYRILMADI

Karaya çıkan yavru Akdeniz Foku’nun başında sadece bir kedi yavrusunun beklemesi dikkat çekti.

YARDIM GELMEYİNCE DENİZE DÖNDÜ, ÖLDÜ

Vatandaşlar “Konu ile ilgili kurumları aradık gelen giden olmayınca karaya çıkan yavur fok bir süre sonra denize döndü ama öldü” dediler.