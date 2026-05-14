Kıyma kavururken yapılan en büyük hatalardan biri, eti yeterince ısınmamış tavaya koymak. Bu durumda kıyma suyunu bırakıyor ve büyük parçalar halinde birbirine yapışıyor. Aşçılar, kıymayı eklemeden önce tavanın iyice kızdırılması gerektiğini söylüyor.

ÇIRPMA TELİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bu yöntemde kıyma tavaya eklendikten sonra kaşık yerine çırpma teli kullanılıyor. Çırpma teli, etin küçük parçalara ayrılmasını sağladığı için kıyma birbirine yapışmıyor. Böylece daha ince ve homojen bir kıvam ortaya çıkıyor.

Aşçılar ayrıca kıymanın ilk dakikalarda sürekli karıştırılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü kıyma tavada bekledikçe büyük topaklar oluşuyor.

SOĞANI ERKEN EKLEMEK HATA OLABİLİR

Aşçılara göre sık yapılan hatalardan biri de soğanı kıymayla aynı anda tavaya koymak. Soğan su bıraktığı için kıymanın kavrulmasını zorlaştırıyor ve topaklanmayı artırıyor.

Bu yüzden önce kıymanın tamamen kavrulması, ardından soğanın eklenmesi öneriliyor. Böylece hem daha iyi kıvam hem de daha yoğun lezzet elde ediliyor.