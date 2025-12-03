Mersin Akkuyu ve Sinop’tan sonra 3’üncü nükleer santralin cennet gibi doğasıyla bilinen Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki İğneada’ya yapılacak.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, santral için yer seçilen bölgenin bilimsel olarak değerlendirilmediğini belirterek şunları söyledi;

“Nükleer santral sahası, İstanbul’a 140, Kırklareli’ne 90 ve Tekirdağ’a 120 km uzaklıkta bulunuyor. Milyonlarca insanımızın yaşamını olumsuz etkileyecek, bölgede ekosisteme büyük zarar verilecek. Trakya’nın ve İstanbul’un yaşam pınarı Istranca Dağları, suları, havası, toprağı, bitki örtüsü subasar ormanları, endemik türleri, kültürel çevremiz, antik mirasımızın tehdit altına girecek.’’

Geçtiğimiz ay sonunda Ankara’ya gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile nükleer işbirliği konusu ele alınmıştı. Daha önce de Çin ile görüşmelerde aynı konu masaya yatırılmıştı.

HANGİ BİLİMSEL VERİ

Gündoğdu TBMM’de verdiği önergede Bakan Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

“Nükleer Enerji Santrallerinin Kırklareli İğneada’ya yapılmasına ne zaman karar verilmiştir, hangi bilimsel verilere dayalı olarak bu bölge seçilmiştir. Longoz ormanları ile eşsiz bir coğrafyada oluşabilecek çevresel riskler nasıl yok edilecektir?”sorularını yöneltti.

Longoz ormanı

Yağış miktarının yüksek olduğu ilkbahar-kış mevsiminde tabanı sularla kaplanan ormanlık alandır. Subasar olarak da adlandırılır.