Kız arkadaşı Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca'nın terk ettiği Vinicius Junior bir şok daha yaşadı... Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior’un İspanya’nın Alcobendas kentinde bulunan lüks villasının sauna bölümünde elektrik kaynaklı bir yangın çıktı.

SAUNA BÖLÜMÜ TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Marca'da yer alan habere göre; yangının, La Moraleja adlı bölgede yer alan evin bodrum katındaki saunada başladığı bildirildi. Perşembe günü sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası 112 acil hattına saat 11.00 sularında ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede ulaşan Madrid İtfaiyesi’ne bağlı iki ekip, alevleri kontrol altına aldı ve evin dumandan etkilenen bölümlerini havalandırdı.

8 MiLYON DOLARA ALMIŞTI

Yıllık geliri 20 milyon dolar olan Vinicius, büyük hasar alan evini Madrid'in lüks La Moraleja semtinde, yaklaşık 8 milyon dolara satın aldı. Beş yatak odalı bu ev, konfor ve lüks için tasarlanmış olup, geniş yaşam alanları, son teknoloji spor salonu ve çeşitli eğlence tesisleri ile donatılmıştı.

FUTBOLCU EVDE DEĞİLDİ, YARALANAN OLMADI

Yangın sırasında Vinicius Junior’un evde olmadığı, evde bulunan diğer kişilerin ise herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı öğrenildi. Ancak yayılan yoğun duman nedeniyle evin iki katı da ciddi şekilde etkilendi.

ELEKTRİK ARIZASI İLK ŞÜPHE

İspanyol yetkililer, yangının çıkış sebebi olarak elektrik arızasını işaret etti. İlk bulgular, sauna sistemindeki bir kısa devrenin yangına yol açtığını gösteriyor.

VİNİCIUS, MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Yangın yaşandığı sırada Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı’nın Seul kampında bulunuyordu. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, 10 Ekim’de Güney Kore ile, 14 Ekim’de ise Japonya ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. Milli takım kampında Vinicius’a, Real Madrid’den takım arkadaşları Militao ve Rodrygo da eşlik ediyor.

KIZ ARKADAŞI TERK ETTİ

Brezilya basınında yer alan iddialara göre Vinicus kısa süre önce kız arkadaşı Fonseca tarafından yakalandı. Fenemon Fonseca, yıldız futbolcunun başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye ani bir şekilde son verdi. Ünlü influencer’ın, ihanetin ortaya çıkmasının ardından 25 yaşındaki futbolcuyu evden kovduğu öne sürüldü.