Olay, 7 Mayıs gecesi Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak durumu ekiplere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Esin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin hastanede aldığı ifadede genç kadının, saldırıyı eski erkek arkadaşı Kadir K.’nin gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Şüphelinin olay günü Bursa’dan İstanbul’a geldiği tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 adet boş kovan bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde saldırganın kaçmaya çalışan kadını takip ettiğini belirledi. Olay sonrası taksiyle bölgeden uzaklaştığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis kayıtlarında daha önce çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Kadir K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

