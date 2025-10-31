Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiye dükkânına okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkâna müşteri olarak giren bir kişi tarafından taciz edildi.

MAHALLELİ MEYDAN DAYAĞI ATTI

Durumu fark eden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Sesleri duyan çevredekiler, dükkâna gelerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darbetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.