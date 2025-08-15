Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan 15 Ağustos Cuma hutbesinde miras hukukuna ilişkin ifadeler dikkat çekti. “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” başlıklı hutbede, miras paylaşımında “Allah’ın takdir ettiği hakka razı olunması” gerektiği vurgulandı.

"KIZ ÇOCUKLARININ DA RAZI OLMAMASI KUL HAKKIDIR"

Hutbede, “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, arazi sınırlarının ihlal edilmesi, başkasının mülkünün gasp edilmesi ve yalan beyanlarla mağduriyet yaratmanın “ateşten gömlek” olduğu belirtildi.

İslam miras hukukunda erkek çocuk, kız kardeşine göre iki kat pay alırken; Türk Medeni Kanunu’nda miras, kız ve erkek çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.