23 Haziran Pazartesi günü Konya’nın Selçuklu İlçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti.

Bu görüntülerin sosyal medya da ve yerel basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikâyet yağdı.

SUÇ KAYDI VAR

Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.E.Ö. (20 yaşında, 1 adet suç kaydı var) olduğunu tespit ederek şahsı gözaltına aldı.

Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili şüpheli hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.

CEZA YAĞDI

Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel yaratacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15.163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi.

Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi.

Şüpheli M.E.Ö.’nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.