Yıllardır değişmeyen kız isteme merasimi geleneksel soruların dışına çıktı. Eskiden 'Geçimini sağlayabilecek misin?' ya da 'Kızımı mutlu edebilir misin?' soruları yerine artık damat adaylarından madde kullanıp kullanmadıklarına dair test sonuçları isteniyor.

BABALAR VE DAMATLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yaygınlaşan bu iddia toplumda da farklı tepkilere de neden oldu. Bazı vatandaşlar buna olumlu bakarken bazıları ise güvensizlik olarak değerlendirdi.

Damatların cephesinde ise aynı şekilde görüşler ikiye ayrılmış durumda. Kimi adaylar istediği rencide edici bulurken kimileri ise kız babalarının hassasiyetini anlayışla karşıladı.