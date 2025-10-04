Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki abi dehşetinde yeni gelişme yaşandı.

16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan ağabey ve babası tutuklandı.

Bu arada baba ile oğlunun suç dosyalarının kabarık çıktığı öğrenildi.

OLAY

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.A.İ.A.'nın babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Baba G.A. da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.