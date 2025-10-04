Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 19 yaşındaki İ.A., 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.’ya şiddet uyguladı. Ağabeyin kaynar su döktüğü ve bazı görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

2 ERKEKLE İMAM ODASINDA İLİŞKİYE GİRDİĞİ İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, Mutlu Mahallesi'nde bulunan Lalapaşa Camii'nin imamı, 29 Eylül Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede, 2 erkek 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve içeride cinsel ilişki yaşadıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G., M.E.A. ve kız çocuğu S.A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Valiliği, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.