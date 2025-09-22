Cevizlibağ'daki yurtta bakım ve onarım çalışmaları sırasında konaklayan işçilerin, öğrencilerin kilitli dolaplarını zorlayarak açtığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve bazı dolaplara cinsel içerikli yazılar yazdığı ortaya çıkınca soruşturma başlatılmıştı. Olayı fark eden öğrenciler, durumu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirirken, kurum tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi şikayette bulunuldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİYE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 2’si serbest bırakılırken, 4 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

Tutuklanma talep edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.