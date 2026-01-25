Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde feci bir olay meydana geldi.
Mahallede kızakla kayan Lezgin Erdal’a, Hakkari Belediyesi’ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı.
Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.