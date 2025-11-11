Özellikle diyet yapanlar arasında, ekmeğin kızartma makinesine girdiğinde kalorisinin düştüğüne dair yaygın bir inanç var.

Peki, bu efsanenin gerçekle bir ilgisi var mı?

İspanyol ADN radyosuna konuk olan beslenme uzmanı Patricia Medvesck, bu yaygın kanının tamamen yanlış olduğunu net bir dille açıkladı.

"Sadece nemi alıyoruz, kaloriyi değil"

Uzman Medvesck, gerçeği şu basit sözlerle özetledi:

"Ekmeği kızartarak kalorileri azaltmıyoruz. Biz sadece nemi alıyoruz; onu daha gevrek ve lezzetli hale getiriyoruz."

Medvesck'e göre, ekmek kızartıldığında su kaybeder ancak enerji değeri tamamen aynı kalır.

Beslenme uzmanı ayrıca, hafifçe yanan ekmeğin (karbonhidrat yapısındaki değişim nedeniyle) kan şekerini bile etkileyebileceği konusunda bir uyarıda bulundu.

Asıl farkı yaratanın "kızartma" işlemi değil, ekmeğin türü olduğunun altını çizen Medvesck, "Kepekli ekmek, içerdiği yüksek lif nedeniyle rafine undan yapılan beyaz ekmeğe göre her zaman daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Lif, vücudumuz için çok faydalıdır" dedi.

Miktara gelince, Patricia Medvesck, öğünlere dağıtılacak şekilde günde 80 ila 100 gramı (yaklaşık büyük bir sandviç ekmeğine eşdeğer) geçmemeyi öneriyor.

Ekmeği kızartmak sizi daha az şişmanlatmaz veya kalorisini kaybettirmez. Ekmeğin kalorisi sabittir; asıl önemli olan hangi tür ekmeği seçtiğiniz, ne kadar tükettiğiniz ve ona neyin eşlik ettiğidir.