TBMM ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonuna 99 sayfalık rapor sunan DEM Parti bölücü taleplerde bulundu. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim dilinin aynı zamanda Kürtçe olması istendi.

İşte rapordan başlıklar

- Öcalan “Baş muhatap’’tır, “Umut Hakkı’’ yasası çıkarılsın, Öcalan dilediği herkesle görüşsün.

- Öcalan milyonlarca yurttaş nezdinde siyasi bir özne ve barışın kilit aktörüdür. Öcalan’ın hukuki ve siyasi hakları da tanınsın.

- Askeri zırhlı araçlar Doğu-G.Doğu’dan geri çekilsin ve koruculuk kalksın, silahları toplansın. Bölgedeki özel harekat birlikleri çekilsin.

- Belediyeler Kürtçe hizmet versin, trafik işaretleri de Kürtçe olsun. TBMM Kürtçe’yi tanısın.

- Toplumsal sözleşme aşamasına geçilmesiyle birlikte, geçmişle yüzleşme sağlansın, Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulsun.

- Açık yaraların kapanması için Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said-i Nursi gibi tarihsel şahsiyetlerin mezar yerleri açıklansın.

- Hutbeler Kürtçe okunsun, medreseler tanınsın. Kürtçe üniversiteler açılsın.

- Mahmur halkının (PKK’nın lojistik üssü) geri dönüş hakkı güvence altına alınsın.

- Demokratik Entegrasyon Yasası’ çıksın. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İnfaz Kanunu değişsin.

- Merkezi idarenin kayyum atama yetkisi kalksın.

- PKK’lılar tahliye edilsin, dağda inenler affedilsin.

Komisyon raporu bir türlü bitmiyor

İktidarın İmralı sürecine ilişkin adımları sürerken, AKP’nin Meclis’e sunmaya hazırlandığı rapor parti içinde tartışmalara yol açtı. Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’nin İmralı süreci raporunun sürekli değiştirildiğini belirterek, yaşanan belirsizliğin nedenlerini aktardı. Buna göre raporda son günlerde defalarca değişiklik yapıldı, metin sürekli elden geçirildi ve hâlâ son haline karar verilemedi. AKP cephesinde raporun hazırlık sürecinin beklenenden daha sancılı geçtiği belirtilirken, parti içindeki farklı görüşler nedeniyle metnin tekrar tekrar yazıldığı öğrenildi.

YARIN SARAY’DA

Rapora yapılan her yeni müdahale bir önceki versiyonu geçersiz kıldı. Bu nedenle metnin teslim takvimi de ertelendi. Parti içinde, raporun hangi çerçevede sunulması gerektiği konusunda henüz ortak bir görüşe varılamadığı ifade ediliyor. AKP’nin İmralı sürecine ilişkin raporunun yarın Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Bunun ardından metnin Meclis Başkanlığı’na iletilmesi bekleniyor. Rapora verilecek siyasi yön, İmralı sürecinin sonraki adımlarında belirleyici olacak. Bu arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün grup başkan vekilleriyle raporu görüştü.