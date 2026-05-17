Depremde vatandaşa parayla çadır sattı, eski başkanın kızı ölümlü trafik kazasına karışıp hiç hapis yatmadı, şube başkanı ise kadınları hedef alıp şeriat istedi... Tüm bunlara rağmen iktidar, hizaya sokması gerekirken Kızılay’a yeni bir kıyak yapmaya hazırlanıyor.

İktidarın hazırladığı yeni kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Maddeler şöyle:

ESİR DEĞİŞİMİ MADDESİ

-Kızılay ilk yardım ve barınma ürünlerini, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan alabilecek. Alım-satım işlemlerinde ihale zorunluluğu ortadan kalkacak.

- Alınan mallar ‘stratejik ürün’ sayılacak. Halka parayla satılan çadır da ‘stratejik ürün’ arasında yer alacak.

- Kızılay’a ayrıca “Savaş esirlerini ziyaret ve esir değişimine aracılık” yetkisi de veriliyor. Kızılay, savaş esirlerinin koşullarını izleyip haberleşme sağlayacak, kayıpları da araştıracak.

4 FARKLI İSMİ OLACAK

-Teklif uyarınca, Kızılay afet ve savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterecek.

-Kurum, ‘Türk Kızılay’, ‘Türkiye Kızılay Derneği’, ‘Türkiye Kızılay Cemiyeti’ ve ‘Kızılay’ olmak üzere 4 farklı isim kullanabilecek.

-Kamu kurumlarının görüşü alınıp, savaş esirleri ve sivilleri ziyaret etme, izleme, aile haberleşmesini sağlama, kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek. Esir değişimleri ile aile birleşimlerinde aracı olacak.

VERGİDEN MUAF

-Kamu kurumları makine, teçhizat ve benzeri taşınır mallardan uygun görülenleri, Kızılay’a bedelsiz devredilebilecek.

-Kızılay’ın ithal ettiği bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma test malzemeleri, gümrük vergilerinden muaf olacak

-Teklifle, kamuya ait sağlık kuruluşlarına temin edilen kan bileşenlerinin bedellerinin, ilgili kurumların alacaklarından mahsup edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla doğrudan Kızılay’a aktarılması sağlanacak.