6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Kızılay’ın afetzedelere çadır sattığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda, 19 yönetici hakkında yürütülen soruşturma takipsizlikle kapatıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken dosya, ceza verilmeden rafa kaldırıldı.

SONUÇ: TAKİPSİZLİK

Aralarında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile onun istifasının ardından başkanlığa getirilen Fatma Meriç Yılmaz’ın da bulunduğu 19 yönetici hakkında soruşturma başlatıldı. Bilirkişi 28 sayfalık raporda, Kızılay’ın deprem döneminde çadır sattığı açıkça doğrulandı.

Tüm bu süreçlerin ardından başsavcılık, 10 yönetici hakkında yürütülen soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Üstelik ifadeleri bile alınmadan. Çadır satışının hukuken cezasız kalması kamu vicdanında bir yara daha açtı.

KINIK CEZADAN KURTULDU

Depremin ardından Kızılay’ın vatandaşlara çadır sattığına ilişkin belgeler kamuoyuna yansıyınca, çok sayıda yurttaş ve baro Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak sonuç hüsran oldu. Kızı bir gencin ölümüne neden olan ve hiç hapis yatmayan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık da cezadan kurtuldu.