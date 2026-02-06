Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevine henüz 25 gün önce atanan Recep Yarıcı’nın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, çocuklara yönelik ağır suç unsurları tespit edildi.
TELEFONUNDAN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
İddiaya göre, Recep Yarıcı’nın cep telefonunda küçük yaştaki çocuklara ait müstehcen görüntüler otaya çıktı. Yapılan detaylı araştırmada, bu görüntülerden bir kısmının, Yarıcı ile ilişkisi olduğu belirtilen Z.K.’nın 9 yaşındaki kızına ait olduğu belirlendi. Olayın ardından hem Recep Yarıcı hem de anne Z.K. gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "çocukların cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların bulundurulması ve paylaşılması" suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak her iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
KIZILAY: "GÖREVİNE DERHAL SON VERİLDİ"
Türk Kızılay Genel Merkezi, olayın duyulmasının ardından sert bir açıklama yaparak kurumsal duruşunu ortaya koydu. Açıklamada, Recep Yarıcı’nın 6 Ocak 2026’da göreve geldiği ancak suçun öğrenildiği 31 Ocak 2026 tarihinde yönetim kurulu kararıyla derhal görevden alındığı vurgulandı.
Kızılay'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak 2026 tarihinde gelen Recep Yarıcı'nın yüz kızartıcı bir suçtan dolayı tutuklandığını büyük bir infialle öğrendik. Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31.01.2026 tarihinde derhal son vermiştir. Adı geçen kişi, Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır.
"Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerce iş birliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."