Siyasi kadrolaşma ve yandaş atamalarla gündemden düşmeyen Türk Kızılayı’nda bir tartışmalı atama daha gerçekleşti.

AKP Tunceli İl Başkanı’nın danışmanlığını yürüten İlksen Orhan’ın, Kızılay Tunceli Temsilciliğine getirildiği öğrenildi.

LİYAKAT DEĞİL SADAKAT ATAMASI

Kamu kaynaklarını ve yardım faaliyetlerini siyasi kadrolar üzerinden yürüterek tarafsızlığını yitirdiği yönünde sık sık eleştirilen Türk Kızılay’ında, atamalar liyakat yerine iktidar bağlantıları üzerinden şekillenmeye devam ediyor.

Son olarak Tunceli’de görevlendirilen İlksen Orhan’ın, AKP Tunceli İl Başkanı’nın danışmanlığını yaptığı ve uzun süredir partiyle yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor.

AKP KADROLARI KIZILAY’I ADIM ADIM ELE GEÇİRİYOR

Kamuoyunun güvenini büyük ölçüde yitiren Türk Kızılayı’nda yönetim kadrolarının liyakate dayalı değil, iktidara yakın isimlerden oluşturulması artık sistematik hale gelmiş durumda. Tunceli'de yaşanan son atama da bu durumun çarpıcı bir örneği.

AKP Tunceli İl Başkanlığı’nda danışmanlık yapan ve uzun süredir partiyle yakın çalışan İlksen Orhan’ın, Kızılay Tunceli Temsilciliği görevine getirilmesi, siyasi kadrolaşma eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

Orhan’ın akademik geçmişi ve yerel düzeyde yürüttüğü bazı sosyal çalışmalar bulunsa da, temsilciliğe getirilmesinde partili kimliğinin etkili olduğu kamuoyunda yaygın bir görüş.

“BU GÖREVİ MAKAM DEĞİL, HİZMET ALANI OLARAK GÖRÜYORUM”

İlksen Orhan, Kızılay Tunceli Temsilciliği görevine getirilmesini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

-Toplum yararına hizmet etmeyi ilke edinmiş bir kadın çalışan, bir akademisyen, bir anne ve bu kadim coğrafyanın evladı olarak; 157 yıllık bir geçmişe sahip olan Kızılay gibi köklü bir yardım ve dayanışma kurumunun Tunceli Temsilciliği görevine atanmış olmaktan büyük onur ve sorumluluk duyuyorum.

-Kızılay’ın temel ilkeleri doğrultusunda afet ve kriz yönetimi, kadın ve çocuk sağlığı, dezavantajlı bireylerin desteklenmesi, yerel kalkınma ve gönüllülük esaslı projelerle Tunceli’de etkin bir yapı kurmayı amaçlıyorum.

Orhan, 2011 yılından bu yana kadın, çocuk, aile ve dezavantajlı gruplarla ilgili akademik çalışmalar yürüttüğünü, Munzur Üniversitesi’nde görev aldığını ve yerel yönetimlerle çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirtti.