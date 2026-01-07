Son yılların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, 2 Ocak'ta yayınlanan bölümünü 'yılbaşı' nedeniyle erteleyerek tekrar bölümle izleyici karşısına çıktı. Diziyi severek izleyenler gözlerini 9 Ocak'ta yayınlanması planlanan yeni bölüme çevirirken, 5 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri tarafından dizide 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün gözaltına alınması çekim planlarını altüst etti.



YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILMASI PLANLANIYOR



Dizide önemli bir rol üstlenen Güngör, pazartesi günü gözaltına alınırken, dün akşam saatlerinde uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Güngör'ün bugün adliyeye sevk edilmesi planlanırken, hafta içinde yapılacak çekimlere katılamaması nedeniyle dizinin yayın akışında da aksaklıklar meydana geldi. Sevilen dizinin bu hafta yeniden tekrar bölümle ekranlara gelmesi bekleniyor.

